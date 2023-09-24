В России заявили об ударе украинского беспилотника по админзданию в центре Курска. Фото и видео

В Курске (РФ) 24 сентября беспилотник атаковал административное здание в центре города. Местные власти утверждают, что незначительные повреждения получила крыша объекта.

Заявление о прилете БПЛА сделал губернатор Курской области Роман Старовойт. "Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место", – написал российский чиновник в Telegram утром в воскресенье (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Местные жители сообщали о целой серии взрывов и видели дым. "Хлопки" там прозвучали еще до 10:00.

В местных интернет-сообществах писали, что громкие звуки слышали в разных районах города. В центре на некоторых улицах в машинах сработали сигнализации.

Видео дня

Старовойт утверждает, что к Курску смог прорваться "украинский" беспилотный летательный аппарат. Кстати, именно в воскресенье, 24 сентября, Курск празднует 991-летие города.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 сентября взрывы прогремели в городе Рыльск Курской области России. Там также было повреждено административное здание, в некоторых домах на улице Ленина повыбивало окна.

– 3 сентября в городе Курчатов Курской области беспилотник попал в здание ФСБ, возник пожар.

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