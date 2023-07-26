Есть такой артефакт, крылатое выражение, ложно приписываемое Салтыкову-Щедрину:

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"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют".

В действительности всё гораздо хуже: убивают и врут. Убивают, а потом сваливают ответственность на жертв, объявляя их – преступниками, а себя – буквально святыми праведниками.

Российские власти всегда вели себя именно так. Даже при хваленном Ельцине и "демократах" в 90-е.

Друг моей юности, нижегородский правозащитник Стас Дмитриевский вспоминает:

"Самым страшным для меня в январе 1995 г. в Грозном было сидеть в подвале дома на Минутке, по которому без устали лупил российский "Град" и на который падали российские бомбы, и (был там такой странный бонус) слушать радио "Россия". По радио рассказывали, что чеченцы бомбят сами себя, чтобы дискредитировать российский конституционный порядок и российскую армию, его героически наводящую".

Ничего не напоминает?