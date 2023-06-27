У Шойгу заявили, что ЧВК 'Вагнер' передаст свою технику минобороны РФ: дело о мятеже якобы закрыли

В России утверждают, что после военного мятежа частная военная компания "Вагнер" передаст свою тяжелую военную технику армии РФ. А уголовное дело относительно событий 23-24 июня там уже закрыли.

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Об этом сообщают пропагандистские росСМИ, ссылаясь на заявления российского оборонного ведомства и ФСБ. Примечательно, что оба они не упоминали имя главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, который устроил тот бунт.

"Идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер" в действующие подразделения в Вооруженных сил", – заверили у министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Тогда как в ФСБ добавили, мол, дело о вооруженном мятеже было прекращено 27 июня. Говорят, установлено, что его участники "прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", поэтому дальше расследовать нечего.

В российских медиа напомнили, что ФСБ возбудила дело 23 июня по факту организации вооруженного мятежа после слов Пригожина, который обвинил минобороны в якобы обстреле тыловых позиций его ЧВК.

На утро 24 июня "вагнеровцы" вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа РФ. Российский диктатор Владимир Путин назвал мятеж "предательством". Но в тот же день его беларусский коллега Александр Лукашенко в ходе переговоров "убедил Пригожина развернуться" вместе с наемниками и техникой

"В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот уйдет в Беларусь", – надеются в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Институте изучения войны отметили, что после военного мятежа ЧВК "Вагнер" в России начался раскол. Аналитики указали, какими могут быть последствия договоренностей Лукашенко и Пригожина.

В то же время самопровозглашенный беларусский лидер заявил, что приказал привести армию Беларуси в полную боеготовность. Также он высказался о "бунте" предводителя "вагнеровцев" в РФ.

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