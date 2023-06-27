В ISW рассказали, какими могут быть последствия договоренностей Лукашенко и Пригожина, и указали на раскол в РФ

После военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России произошел раскол в ультранационалистическом информационном пространстве. Ярые сторонники войны против Украины теперь разделились между теми, кто хочет избежать восстания в своей стране, и теми, кто требует устранения выявленных недостатков внутренней безопасности.

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При этом для экспертов все еще остаются неоднозначными последствия договоренностей беларусского диктатора Александра Лукашенко с главарем "вагнеровцев" для руководства минобороны РФ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики отметили, что спустя два дня после "переворота" мстонахождение Пригожина невозможно проверить, кроме его отъезда из Ростова-на-Дону поздно вечером 24 июня. Со ссылкой на его пресс-службу ранее писалось, мол, он "передает привет" и ответит на все вопросы, "когда будет на связи". Подробности сделки Пригожина с Лукашенко также до сих пор неясны, кроме спекуляций и слухов.

"Последствия вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" еще не завершились, и предстоит выяснить, как будет реализована сделка, будут ли все вовлеченные стороны полностью соблюдать ее, что Кремль и министерство обороны России намерены делать с наемниками ЧВК, если "вагнеровцы" будут сотрудничать, независимо от воли Пригожина", – указали в ISW.

Там подчеркнули, что также остаются неоднозначными последствия переговоров между самопровозглашенным президентом Беларуси и главарем российской ЧВК для руководства минобороны РФ. Некоторые российские источники, в том числе в Кремле, предположили, что власти могут рассматривать смену руководства оборонного ведомства в рамках сделки Лукашенко и Пригожина.

"Министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор, как Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа 23 июня. Некоторые источники предполагают, что Алексей Дюмин – нынешний губернатор Тульской области, экс-сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава сил специальных операций РФ – может заменить Шойгу", – отметили в ISW, добавив, что не могут подтвердить эти предположения.

По мнению аналитиков, любые изменения в руководстве российского минобороны стали бы значительной победой Пригожина, который оправдывал свой вооруженный мятеж прямым обвинением Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине.

Тем не менее, уверены эксперты, в Россию военный мятеж "вагнеровцев" принес раскол. Связанный с ЧВК блогер похвалил все стороны за то, что наемники "положили конец восстанию и избежали кровопролития", проигнорировав тот факт, что силы группы "Вагнера" убили по меньшей мере 13 российских пилотов и летчиков во время мятежа.

Другие российские источники продолжали характеризовать те события как исключительно дело рук Пригожина и призвали российские власти "проявить милосердие" к наемникам ЧВК, которые "боролись за интересы России в Украине".

Один пропагандист конкретно обвинил чиновников Московской области и минобороны РФ в том, что они не смогли остановить наступление "Вагнера" на Москву. Он поинтересовался, мол, как МО теперь сможет реагировать на внешние вторжения, если оно не сможет остановить движение ЧВК в сторону столицы РФ.

Бывший российский оккупационный чиновник критиковал внутренние структуры страны-агрессора за медлительность в публичном обращении к мятежу. Несколько других блогеров раскритиковали российскую элиту за неспособность публично поддержать Путина, а еще за бегство из России. Некоторые же сетовали на то, что "восстание" Пригожина показало, как Россия стала на один шаг ближе к своей окончательной и безвозвратной смерти.

"Известный блогер спросил, как власти будут наказывать тех, кто причастен к гибели российских военнослужащих, указывая на то, что помилование "вагнеровцев", участвоваших в мятеже, может стать давней обидой для элементов российских военных и ультранационалистического сообщества", – перечислили в ISW примеры раскола мнений в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственном департаменте США указали, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин своим мятежом бросил вызов лидерству российского диктатора Владимира Путина. Последствия недавних событий в стране-агрессоре еще не всплывут.

Вооруженный мятеж Пригожина, так и не превратившийся в полноценный военный переворот, все же сильно ударил по Кремлю. Унижение Путина и его слабость увидел весь мир, что со своей стороны показало и новые угрозы.

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