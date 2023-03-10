''У россиян полно еды и все хорошо, а британцы голодают'': Скабеева выдала очередную порцию бреда. Видео

Пропагандистка Ольга Скабеева выдала очередной бред о том, что западные санкции, введенные против России из-за российского вторжения в Украину, якобы не работают. Она заявила, что пока британцы голодают, россияне "сытые" и у них "все хорошо".

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Об этом Скабеева заявила в очередном эфире на "Россия 1". Поводом для нового полета фантазии пропагандистки о "загнивающем Западе" и "процветающей РФ" стала публикация в британском издании Daily Mail.

Пропагандистка присоединилась ко многогласному хору российской пропаганды, уже вторые сутки подряд впадающей в эйфорию из-за публикации в британском издании, где упомянуты трудности с поставками в британские маркеты некоторых категорий продуктов. Журналистка, писавшая материал, также сравнила ситуацию с ассортиментом в магазинах РФ.

"Чем только не отвлекают страдающих жителей Соединенного Королевства. Ну, а у русских, как назло, все хорошо. Просто кошмары и ужасы. Издание Daily Mail неожиданно решило заглянуть не в московские, в пермские – чтобы не прогадать, – супермаркеты. И столкнулось с неожиданным: с полками, полными продуктов. Представляете?" – заявила Скабеева.

По словам пропагандистки, россиянам, 11% которых (порядка 16 млн человек) только по официальной статистике живут за чертой бедности, живется значительно лучше, чем жителям богатейшей страны Европы – Великобритании.

"Сытые русские при этом не дерутся из-за еды, и вообще пребывают в отличном расположении духа. Журналисты издания даже попросили совершенно случайных жителей Перми прислать свои чеки и счета за коммуналку – и ужаснулись: у русских действительно все хорошо. Цены на продукты абсолютно нормальные. В самой Британии при этом нормируют яйца, фрукты и овощи. Фотографии из Бермингема прилагаются", – заявила Скабеева.

При этом британская журналистка не догадалась, а российская пропагандистка не сочла нужным зайти в поисковик и посмотреть, как на самом деле живут в РФ.

По какой-то неведомой причине "сытые русские" устраивают настоящие побоища на мусорных свалках и у черных входов в супермаркеты. Дерутся "счастливые" жители "процветающей" РФ за просроченные продукты, которые им, очевидно, нравятся больше, чем свежие продукты, от которых ломятся полки пермских магазинов.

Даже за последний год таких фотографий и видео в сети – тысячи. И сделаны они практически во всех российских городах.

"Daily Mail негодует: Великобритания голодает, а у россиян много дешевой еды, нет проблем с отоплением, есть даже бензин", – продолжает пропагандистка.

Однако Скабеева забывает, что далеко не все россияне зарабатывают миллионы, как она.

Да и с утверждением "нет проблем с отоплением" пропагандистка несколько покривила душой. Так, в течение всей зимы региональные СМИ РФ пестрели сообщениями о том, что без отопления оставались кварталы, а то и целые города России.

Так, только в январе часть Рязани осталась без отопления при морозах до -20 °С, а в российском Якутске тепло исчезло, когда на улице было -50.

В негазифицированных регионах, не имея возможности купить на зиму дрова, россияне замерзают в своих домах насмерть или гибнут, пытаясь согреться – то из-за взрывов баллонов или плохой проводки, то под завалами аварийного деревянного дома, который "зажиточные россияне" всей округой ходят разбирать на дрова.

Однако Скабеевой эти "мелочи" не интересны.

"В общем, санкции не работают. Будут выдумывать, как снова насолить непотопляемым русским. И уже, кажется, начали", – заявила она.

Напомним, ранее стало известно, что бюджетный кризис настиг Россию. Дефицит продолжается второй месяц и уже практически достиг показателя, заложенного на весь 2023 год. А российским бюджетникам задерживают зарплаты.

Также сообщалось, что российские пропагандисты устроили клоунаду в первый день весны. Основанием для истерики стало то, что европейцы и украинцы не замерзли зимой и не умерли от голода.

В течение осени и зимы российская пропаганда убеждала россиян, что Европа замерзнет без газа из РФ, а также смерти от холода угрожают сотням тысяч, если не миллионам украинцев.

Любимой темой российского телевидения на несколько месяцев стали беды европейцев, которые не могут оплатить коммуналку, отказались от личной гигиены, заставляют детей ходить по-маленькому в пакеты (чтобы не тратить воду на смыв в туалете). Жительниц Британии, якобы не способных оплатить счета за коммунальные услуги, пропагандисты "отправляли на панель", а немцы в российском телевизоре "ели собачий корм" и домашних любимцев из-за нехватки денег на покупку продуктов.