'Генерал Мороз не справился, Европа не замерзла': российские пропагандисты устроили клоунаду в первый день весны. Видео

В первый день весны на российских телеканалах царило отчаяние. Оккупанты жаловались, что за зиму Европа не замерзла без российского газа, как они об этом мечтали.

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Напротив: Европейский Союз смог соскочить с российской нефтегазовой иглы. По этому поводу особенно сокрушался первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев, фрагмент его спича в эфире росТВ опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

"Пропагандоны огорчились, что Европа не замёрзла этой зимой, а вместо этого слезла с российской нефтегазовой иглы. Уровень шизы на российском телевидении уже не поддаётся никаким измерениям", – констатировали авторы канала.

Журавлев пришел в эфир к пропагандистке Ольге Скабеевой и там начал возмущаться, что "сволочи в Европе и ВСУшники не замерзли".

"Ну что, первый день весны. А эти сволочи в Европе не замерзли. Так же, как и ВСУшники, собственно. "Генерал Мороз" не справился со своей задачей. И главное: один из генералов, единственный пока, которого можно наказать. Такая у нас пока система", – выдал Журавлев.

Как российский законодатель намерен "наказывать" зиму, он не объяснил.

Напомним, ранее украинцы 1 марта поинтересовались у россиян, насколько оправдались их расчеты на то, что Украина замерзнет. Еще с осени прошлого года пропагандисты Путина пугали Украину и Европу зимой и пытались уничтожить украинскую энергосистему.

Российская пропаганда внушала россиянам, что Европа замерзнет без газа из РФ, также смерти от холода якобы грозят сотням тысяч, если не миллионам украинцев.

Излюбленной темой российского телевидения на следующие несколько месяцев стали злоключения европейцев, которые не могут оплатить коммуналку, отказались от личной гигиены, заставляют детей ходить по-маленькому в пакеты (чтобы не тратить воду на смыв в туалете). Жительниц Британии, которые якобы не способны осилить счета за коммунальные услуги, пропагандисты "отправляли на панель", а немцы в российском телевизоре "ели собачий корм" и домашних любимцев из-за нехватки денег на покупку продуктов.