Бюджетный кризис настиг Россию: дефицит продолжается второй месяц, бюджетникам задерживают зарплаты

Российский бюджет за два месяца исчерпал на 88% плановый дефицит на весь год. В то время как за весь 2023-й РФ должна была уйти в минус 2,9 трлн руб. (38,3 млрд долларов), за январь и февраль "дыра" составила 2,58 трлн руб. (34 млрд долларов).

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Впервые за многие месяцы возникли долги по зарплатам бюджетников (рост согласно Росстату составил 1400%, однако это все еще незначительные в масштабах РФ цифры).

О том, как и почему Россию настиг бюджетный кризис и к чему он приведет, читайте в материале OBOZREVATEL.

После катастрофического января в РФ наступил сложный февраль

В январе 2023-го в России возник исторический дефицит в около 23 млрд долларов. Тогда российские чиновники сослались на высокие бюджетные расходы (в первом месяце этого года они составили 41,9 млрд долларов). В феврале расходы сократились до 34,7 млрд долларов. А месячный дефицит бюджета уменьшился до 10,5 млрд долларов.

В феврале ситуация действительно улучшилась, однако в целом бюджетный кризис в РФ продолжается. В конце февраля ввели эмбарго против российских нефтепродуктов, поэтому главным остается вопрос: какими будут цифры в марте. Если Россия понесет дополнительные потери, есть вероятность, что резервы агрессора могут кардинально сократится уже в этом году.

Главные цифры бюджета РФ за январь-февраль:

расходы взлетели в 1,5 раза и составили 5,7 трлн руб. (75,3 млрд долларов);

доходы сократились на 25% и составили 3,2 трлн руб. (42,2 млрд долларов);

нефтегазовые доходы составили 947 млрд руб. (12,5 млрд долларов), что на 46% меньше прошлогодних;

дефицит составил 2,58 трлн руб. (34 млрд долларов).

Такими темпами, уже в марте Россия полностью исчерпает весь плановый дефицит. Затем придется использовать резервы (Фонд национального благосостояния). Всего за февраль он уменьшился на 8 млрд долларов (составляет $147,24 млрд).

Плохая новость: резервов России хватит на то, чтобы продолжать свою войну. Позитивный сценарий: бюджетный кризис усугубиться в результате эмбарго на нефтепродукты, цены на нефть продолжат снижаться и у России закончатся ликвидные резервы уже во второй половине этого года.

Но у агрессора все еще останется возможность девальвировать рубль, запустить печатный станок и продолжать платить своим военным. В то время как остальные россияне столкнуться со стремительной инфляцией.

В России взлетели долги перед бюджетниками, но до краха еще далеко

Задача санкций: лишить РФ возможность финансировать войну и развивать военную отрасль. Первый год действия самых масштабных в истории санкций агрессор перенес без сокрушительных потерь. Однако 2023-й показал: санкции действуют и они крайне болезненны для отсталой сырьевой экономики РФ.

Впервые за долгие годы возникли долги по зарплатам бюджетников. Они взлетели на 1400%, однако достигают все еще небольшой суммы в 2 млн долларов. На эту сумму не выдали зарплаты примерно 18,9 тыс. человек. В основном это учителя. Но это только начало. Россия двигается по спирали экономического краха. И этот крах непременно наступит.

Большинство принятых санкций дадут результат только в течение ближайших лет. Россия будет отставать технологически, финансово, экономически. И с каждым годом разрыв между РФ и соседними странами будет увеличиваться. Расплачиваться за войну россияне будут много лет. Энергетические санкции на фоне снижения цен на нефть лишают РФ финансовой стабильности уже в 2023-м.

Но накопленные резервы, вероятно, не дадут возможность прийти к быстрому краху. Однако даже в существующих реалиях ежемесячные расходы для того, чтобы выполнить бюджет, придется урезать как минимум на 410 млрд руб. (5,4 млрд долларов). И это в то время как на войну, согласно оценкам Forbes, Россия ежемесячно тратит около 10 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин фактически обрек экономику своего государства к медленному краху. Он лишил страну европейского энергетического рынка, на котором россияне зарабатывали в течение десятилетий. Война, падение цен на нефть и экономический кризис – созданы все условия для краха путинского режима.