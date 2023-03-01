Разбирала на дрова, чтобы согреться: в Красноярске женщина погибла под завалами аварийного деревянного дома. Видео

В российском Красноярске под завалами аварийного деревянного дома погибла женщина. 36-летняя жительница "газовой сверхдержавы" вместе со знакомыми разбирала его на дрова, чтобы согреться.

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Дом в центре Красноярска признан аварийным еще в 2015 году, однако за 8 лет у местных властей так и не нашлось времени, чтобы снести аварийную постройку. Об этом сообщила соратница российского оппозиционного политика Алексея Навального Любовь Соболь.

"В Красноярске местная жительница погибла при обрушении деревянного дома. Его должны были снести ещё 8 лет назад — женщина разбирала дом на дрова, чтобы согреться В 2015 году здание признали аварийным. 36-летняя женщина вместе со знакомыми набирала там досок, поскольку ей было нечем отапливать своё жильё. В итоге на неё обрушился потолок, женщина погибла на месте", – написала Соболь.

Еще один популярный российский паблик уточнил, что аварийное сооружение все эти годы стояло просто в центре Красноярска, на улице Дальневосточной. Когда потолочное перекрытие рухнуло прямо на голову россиянке, ее знакомый, с которым женщина пришла на "промысел", находился немного в стороне, это и спасло ему жизнь.

В сети также появилось видео с места событий. После гибели жительницы города у городских властей наконец-то дошли руки до сноса опасного сооружения.

"В городской администрации утверждают, что дом собирались вот-вот снести, уже в марте, но немного не успели. Что мешало снести здание в течение восьми лет, там не уточнили", – прокомментировала Соболь.

При этом в России уже нашли "виновных" в гибели 36-летней матери двоих детей.

"Аварийный дом на ул. Дальневосточной в Красноярске, где погибла женщина, не могли снести из-за одной квартиры. В прокуратуре и СК начали проверку. По данным правоохранителей, частный дом признали аварийным ещё в 2015 году. Жильцов расселили, а квартиры передали в муниципальную собственность. Все, кроме одной. Из-за чего вопрос о сносе до сих пор решается в суде. При этом собственница квартиры сама в этом доме не живёт", – пишет одно из местных изданий.

Почему после гибели человека тот факт, что "вопрос о сносе до сих пор решается в суде" не помешал приступить к работам, местные СМИ не уточняют. Как и не задаются вопросом, почему вообще в государстве, десятилетиями получавшем сверхприбыли от продажи нефти и газа и нашедшем деньги на войну в соседнем государстве, "столица" Красноярского края до сих пор не газифицирована. В утвержденную на 2021-25 годы программу газификации РФ регион снова не включили.

Не заинтересовало журналистов и то, почему люди живут в такой нищете, что не могут позволить себе купить дрова.

При этом в местных СМИ заявили, что "в этом районе есть несколько таких (аварийных. – Ред.) домов, куда вся округа ходит за дровами. Там также часто бегают дети, но до сегодняшнего дня трагических случаев не было".

Напомним, несколько дней назад в российском Красноярске вспыхнул мощный пожар на складе. Огонь охватил площадь свыше 2,5 тысяч квадратных метров. Здание, в котором, по российским данным, хранились холодильники, сгорело дотла.

Также сообщалось, что в январе партизаны остановили движение военных эшелонов в районе Красноярска. За первые 4 дня 2023 года это был шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, повлекший за собой нарушения в графиках.

В прошлом же году, по данным украинской разведки, таких случаев было зафиксировано около 40. Также партизаны в РФ уничтожали трансформаторы и локомотивы.