Часть российского города Рязань 9 января осталась без тепла. Причиной исчезновения отопления и горячей воды стала авария на теплосетях Дягилевской ТЭЦ.

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Об этом сообщают местные рязанские СМИ. Температура в Рязанской области при этом достигает 20 градусов мороза.

Как пишут рязанские СМИ, ранним утром 9 января произошла авария на сетях Дягилевской ТЭС. Повреждение произошло в районе одного из домов по улице Интернациональная.

В результате аварии без отопления и горячей воды остались две улицы Рязани и район Семчино, а в теплосетях микрорайонов Недостоево, Приокский, и Канищево нарушен температурно-гидравлический режим.

Пока мэр Рязани Елена Сорокина обещает рязанцам "оперативное устранение аварийной ситуации" - температура в городе опускается до 20 градусов ниже нуля. В школах и детсадах отменили обучение.

А рязанцы со страхом ждут обещанных российскими синоптиками похолоданий до -30 градусов.

Напомним, с первого дня 2023 года в российском Якутске люди остались без отопления в 50-градусные морозы. Причиной исчезновения теплоснабжения стала авария на электроподстанции.

По состоянию на 3 января без тепла оставались около тысячи семей, трубы отопления разорвало из-за сильных морозов, однако местные власти отказались финансировать восстановительные работы.

Тем временем на РосТВ размечтались об отопительном коллапсе в Украине. Пропагандисты рассказывают басни об украинцах и европейцах, которые "замерзают" в своих домах без российского газа.