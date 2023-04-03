У резиденции Путина в Красной Поляне установили систему ПВО: СМИ узнали подробности

Военно-политическое руководство страны-агрессора России продолжает внушать своим гражданам, что "все идет по плану" и никакой "паники нет", но при этом еще больше обставляется системами противовоздушной обороны. Очередную установку ПВО поставили возле резиденции диктатора Владимира Путина в Красной Поляне.

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Если ранее зенитные ракетные комплексы устанавливали вокруг Кремля в Москве, то сейчас паранойя военного преступника обострилась, и он решил поставить ПВО в своих резиденциях. Об этом говорится в расследовании YouTube-канала "Навальный Live" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В январе 2023 года ЗРК "Панцирь-С1" заметили возле резиденции диктатора "Долгие Бороды", которая расположена в Новгородской области в 20 километрах от города Валдай.

Еще один комплекс ПВО был замечен возле другой официальной резиденции диктатора Ново-Огарево в Московской области. Стоит отметить, что задолго до этого системы ПВО расставили в Москве. В частности, три ЗРК были замечены таким образом, чтобы закрыть небо над Кремлем.

Однако паранойя Путина зашла дальше и он решил установить систему противовоздушной обороны в неофициальной резиденции "Красная Поляна" в Краснодарском крае.

Стоит отметить, что шале "Ачипсе" в Краснодарском крае является неофициальной, но фактической резиденцией главного военного преступника России. Его площадь составляет 3,8 тыс. кв. метров. Ранее журналисты выяснили, что у Путина может быть больше 20 резиденций по всей России.

Напомним, в центре столицы государства-террориста разместили уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Их поставили таким образом, что в центре "защитного щита" находится Кремль.

Ранее сообщалось, что руководство страны-агрессора продолжает рассказывать россиянам, что "никакой паники нет" и что "все идет по плану", но в то же время устанавливает в Москве все больше систем ПВО. В частности, для размещения очередной ПВО в столице РФ уничтожили Измайловский парк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты начали активно устанавливать системы ПВО на крышах Москвы, чтобы активизировать свои усилия для представления российского вторжения в Украину как экзистенциальной войны.

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