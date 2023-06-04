У Путина заявили, что 'СВО надо доделать до конца' и снова пожаловались на Запад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что альтернативы "спецоперации" у Москвы якобы нет. Поэтому РФ "надо доделать свое дело до конца".

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Об этом Песков заявил пропагандистскому каналу "Россия". "Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы", – выдал спикер Кремля.

В то же время Песков пожаловался, что "закончить начатое" Москве мешает военная помощь Запада Украине.

По его словам, поставки Киеву ракет дальностью 500 км якобы "больше приведут к очередному витку в спирали нагнетания напряженности".

"Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело", – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Песков заявили, что Путин якобы готов достигать "целей России" не только войной против Украины. Он также говорил, что "коллективный Запад" ведет войну против РФ "по всем фронтам", но цели "СВО" "не менялись и будут исполнены".

– По словам Пескова, Москва использует все возможные средства для обеспечения своих интересов в войне против Украины.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Путиным не о чем говорить, пока его армия не уйдет из Украины. Он также назвал главу Кремля загнанным зверем и слабым человеком.