У Путина выдвинули свои условия для встречи с Зеленским

Глава Российской Федерации Владимир Путин якобы готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос Крыма. Но только в контексте приграничного сотрудничества.

Вести переговоры не о том, "что полуостров является российским", в Кремле отказываются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в эфире одного из каналов процитировало пропагандистское агентство ТАСС.

Он отметил, что Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, в том числе и с Украиной. И в таком контексте российское правительство может проводить встречу и говорить о Крымском полуострове.

"Если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", – высказался Песков.

Представитель Кремля добавил, что в российской конституции "черным по белому написано", якобы обсуждение "отчуждения территорий РФ" является уголовным преступлением.

Также Песков заявил, что пока "предстоит много еще поработать", в том числе продолжить обмен мнениями по теме возможной встречи лидера РФ с украинским президентом.

"Посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место", – подытожил он.

Отметим: Владимир Зеленский подчеркнул, что кроме "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе должна состояться встреча с президентом РФ. По его словам, шансы на то, что конфликт на востоке Украины не станет замороженным, мизерные. Однако надежда, что избежать такого сценария удастся, таки есть.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме, как того хотят в Кремле. Встреча состоится тогда, когда в Киеве убедятся, что на ней смогут обсудить ключевые вопросы именно для нашего государства.