Кулеба назвал условия для встречи Зеленского с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться с главой России Владимиром Путиным, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме, как того хотят в Кремле. Встреча состоится тогда, когда в Киеве убедятся, что на ней смогут обсудить ключевые вопросы именно для нашего государства.
Украинская сторона ищет возможности для этого, а формат переговоров может быть разным. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У нас в принципе есть цель активного диалога. Мы призываем провести "нормандский саммит", а если не получается его – то двусторонние встречи. Ведь в этой ситуации, которая есть, Украина не может себе позволить сидеть сложа руки. Нам нужно движение в дипломатии. Потому что если все остановится – это прямой путь к замораживанию конфликта, что для нас неприемлемо", – подчеркнул глава МИД.
Он согласился, что "эта встреча рождается очень тяжело". Но подтвердил, что украинская сторона готова к ней, главной темой которой, безусловно, должно быть прекращение войны и мир в государстве.
Министр отметил, что к этому разговору не должно быть каких-то "внешних подозрений". По его словам, нужно говорить с Путиным, ведь всем понятно, что решения в России принимает именно он.
Также министр выразил убеждение: если встреча состоится, то президент Зеленский на ней будет очень жестко и принципиально защищать украинские национальные интересы.
"Есть запрашиваемая позиция: мы озвучили публично, чего хотим, и они. Это правда, что у нас очень противоположные подходы к этой встрече. Но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться хоть немного сблизить эти позиции", – подчеркнул Кулеба.
По его мнению, дело кума российского лидера Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене, не помешает этим переговорам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне президент Владимир Зеленский заявил, мол, шансы на то, что конфликт на востоке Украины не станет замороженным, мизерные. Однако надежда, что избежать такого сценария удастся, таки есть.
Кроме этого, гарант подчеркнул, что кроме "нормандского формата", для урегулирования ситуации на Донбассе должна состояться встреча с президентом РФ.