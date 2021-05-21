Кулеба назвал условия для встречи Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться с главой России Владимиром Путиным, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме, как того хотят в Кремле. Встреча состоится тогда, когда в Киеве убедятся, что на ней смогут обсудить ключевые вопросы именно для нашего государства.

Украинская сторона ищет возможности для этого, а формат переговоров может быть разным. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас в принципе есть цель активного диалога. Мы призываем провести "нормандский саммит", а если не получается его – то двусторонние встречи. Ведь в этой ситуации, которая есть, Украина не может себе позволить сидеть сложа руки. Нам нужно движение в дипломатии. Потому что если все остановится – это прямой путь к замораживанию конфликта, что для нас неприемлемо", – подчеркнул глава МИД.

Он согласился, что "эта встреча рождается очень тяжело". Но подтвердил, что украинская сторона готова к ней, главной темой которой, безусловно, должно быть прекращение войны и мир в государстве.

Министр отметил, что к этому разговору не должно быть каких-то "внешних подозрений". По его словам, нужно говорить с Путиным, ведь всем понятно, что решения в России принимает именно он.

Также министр выразил убеждение: если встреча состоится, то президент Зеленский на ней будет очень жестко и принципиально защищать украинские национальные интересы.

"Есть запрашиваемая позиция: мы озвучили публично, чего хотим, и они. Это правда, что у нас очень противоположные подходы к этой встрече. Но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться хоть немного сблизить эти позиции", – подчеркнул Кулеба.

По его мнению, дело кума российского лидера Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене, не помешает этим переговорам.

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