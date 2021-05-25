У Путина спустя сутки поддержали задержание Протасевича людьми Лукашенко

Россия поддержала Беларусь, которая перехватила самолет Ryanair и задержала журналиста Романа Протасевича. В Кремле назвали такие действия Минска оправданными.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, якобы существовала угроза пассажирам на борту авиалайнера, передает ТАСС.

"Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту, и в соответствии с международными правилами необходимые алерты (тревога – Ред.) были сделаны", – отметил он.

По словам Пескова, белорусские диспетчеры действовали так, чтобы уменьшить угрозу на борту самолета.

"В целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту. Для того, чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров", – говорил рупор Кремля.

По мнению Пескова, Беларусь действовала в соответствии с международными правилами. Он добавил, что в Москве не считают, что из-за вынужденной посадки "жизни россиян, находившихся на борту, были подвергнуты опасности".

Отметим, что днем ранее в России открыто не поддержали перехват самолета и задержание Протасевича. Песков говорил, что международные авиационные власти должны дать оценку с точки зрения соответствия или несоответствия международным нормам посадки самолета Ryanair в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.