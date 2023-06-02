'У нас люди привыкли к халяве': на росТВ заявили, что России для победы нужна 'трудовая мобилизация'. Видео

На российском телевидении нашли причину поражений страны-террориста России на фронте. Депутат российской Госдумы заявил, что России для победы нужна "трудовая мобилизация".

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Он также признал, что россияне любят "халяву". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Чтобы победить на фронте, нужно победить здесь. Люди не идут работать, а почему? Потому что мы пособие платим. Че получается вообще? У нас люди привыкли к халяве. Проще сидеть на пособии, чем идти работать. Сегодня не то время. Они не знают про уголовную ответственность за тунеядство. А может быть, и так надо. А может, надо провести трудовую мобилизацию, и такое было", – заявил российский депутат.

Стоит отметить, что у российских пропагандистов не прекращается истерика, которая началась из-за событий в Белгородской области. Топовый рупор Кремля Ольга Скабеева уже призывает перебросить войска из Украины на Белгородчину.

Напомним, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков считает, что "лучшим решением проблемы" обстрелов его региона мог бы стать захват оккупантами Харьковской области Украины. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, по силам ли войскам РФ эта задача.

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