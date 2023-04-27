'У нас есть исторические права': российский пропагандист размечтался о захвате части Казахстана. Видео

Кремлевский пропагандист Дмитрий Стешин заявил, что государство-террорист Россия в будущем может напасть на Казахстан, чтобы захватить часть территорий. В эфире одного из пропагандистских шоу он выдал, что у РФ якобы "есть право" на земли Казахстана.

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Агрессивные намерения России он аргументировал тем, что якобы в Казахстана проживают "русскоязычные". Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стешин заявил, что захватническая и геноцидная война, которую Россия развязала против Украины, отзеркаливается на Казахстане. По его мнению, страна-агрессор РФ имеет право напасть на казахские территории с целью оккупации.

Более того, пропагандист выдал, что Россия в 1991 году якобы "подарила" Казахстану территорию.

"Ситуация в Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области заселены русскоязычными. Я считают, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши предки. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего?", – заявил пропагандист.

Напомним, в Казахстане поставили на место Россию, которая назвает себя "братьями" и развязывающую кровопролитные войны против других народов. Там заявили, что россияне ревнуют казахов к украинцам из-за их поддержки, а Украину ревнуют к Европе.

Ранее стало известно, что Казахстан поддержал "мирный план" Китая". В казахстанском МИД призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров.

В январе стало известно, что в Казахстане депутата выгнали из партии за поддержку вторжения России в Украину. Депутат парламента Казахстана Азамат Абильдаев четко заявил свою поддержку политике Кремля и заявил, что в Украине "правят неонацисты".