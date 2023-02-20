Новый премьер Молдовы настоял, что РФ должна вывести войска из Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что существует реальная опасность атаки со стороны России. Именно поэтому он призвал демилитаризации Приднестровья, которое оккупировано РФ.

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Об этом сообщило издание Тv8.md. Также Речан подчеркнул, что важна и экономическая, и социальная интеграция граждан.

"Мы не должны игнорировать тот факт, что в Республике Молдова существуют "реальные опасности эскалации либо военных, либо гибридных операций", – заявил Дорин Речан. По его мнению, правительство не должно вводить в заблуждение население, утверждая, что опасности не существует.

Премьер-министр завил, что угроза атаки постоянно возрастает, поэтому необходимо минимизировать опасность дестабилизации, общественных беспорядков, нападений, нагнетания тревоги в обществе, межэтнических ненависти в стране.

"Мы должны откалибровать нашу обороноспособность до такой степени, чтобы любому агрессору было бы очень трудно или очень дорого напасть на нас", — заявил Речан во время передачи по общественному телевидению.

Премьер-министр утверждает, что нейтралитет — не более чем "инструмент внешней политики" и что он необходим для укрепления нашей обороноспособности.

"В Республике Молдова идет гибридная война, где Москва пытается захватить демократические процессы, европейский курс, и мы не можем скрыть, что опасности реальны и что нам нужно укреплять наши возможности для защищать нашу страну. Мы объявили себя нейтральными, а это значит, что нас никто не тронет", – заявил премьер-министр.

По словам премьера, левый берег Днестра необходимо демилитаризовать "путем вывода российских войск и демилитаризации туземцев", а затем важна экономическая и социальная интеграция граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Полномасштабное вторжение России в Украину создает военные риски и для Молдовы, однако украинцы дают отпор агрессору и таким образом оберегают и Молдову тоже. Тем не менее, Москва продолжает враждебные действия гибридного типа, в том числе информационные операции, против Кишинева.

– 14 февраля Молдова временно закрывала свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации. По данным СМИ, в небе над страной был обнаружен неопознанный летательный аппарат (возможно, шар с отражателем или российский БПЛА).

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