Тушенка без мяса, колбаса из воды: россиян начали кормить 'инновационными' продуктами

В России на полках супермаркетов появляется все больше "инновационных" продуктов. Ранее это была колбаса из воды, а ныне покупатели заметили говяжью тушенку, где главными ингредиентами оказались свиные шкуры и соевый белок.

Доказательствами делятся сами россияне в сети. На это обратил внимание советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мордор "успешно" импортозамещает еду. Рашистам предлагают свиные шкуры вместо тушенки", – прокомментировал он.

Отмечается, что "Тушенка говяжья кусковая" продается в сети российских супермаркетов "Пятерочка" за 30 рублей (13,11 грн). Среди ингредиентов – вода, соевый белок, шкура свиная и говяжий жир.

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Сама говядина в составе значится только на 5-м месте рядом со специями. Очевидно, просто "для запаха", ведь на продукте не указан процент содержания в нем мяса.

"Какой-то комбикорм получается", – подчеркнул Геращенко.

Напомним, что ранее в РФ начали продавать колбасу, состоящую в основном из воды, а также маргарина, подсолнечного и пальмового масла, эмульгатора, соли и ароматизаторов.

После того, как об этом написали местные СМИ, другие пропагандисты спустя несколько дней решили реабилитироваться. Они заявили, что нигде иначе, как в России придумали колбасу, которая якобы снижает уровень сахара в крови. В "инновационный" продукт решили добавлять лекарственный растительный препарат гипогликемического действия "Арфазетина", используемый для профилактики и лечения сахарного диабета 2-го типа.

"Экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с его добавлением. Введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показало снижение уровня глюкозы в крови. Производство могут запустить к концу осени – начать с небольших партий, по 200 кг продукции в день, и постепенно наращивать объемы", – пишут РИА Новости, для убеждения цитируя доцента кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА Андрея Гурина.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за санкций в России не смогут производить колбасы и сосиски. Причиной в частности стал запрет на ввоз из ЕС оболочки для этих продуктов. Поэтому мясокомбинатам придется резко сокращать производство, а россиян могут ждать пустые полки.