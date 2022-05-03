Россиянам начали продавать колбасу из воды

В России начали продавать колбасу, главным ингредиентом которой является вода. Помимо нее, в состав продукта входят маргарин, подсолнечное масло, пальмовое масло, эмульгатор, соль и ароматизаторы.

Такую "водную" колбасу заметили в магазинах города Ростов-на-Дону. Об этом пишут росСМИ. За 0,5 кг колбасы жителям страны-террориста придется отдать 219 рублей (73 грн).

Ранее сообщалось, что индекс потребительских цен в России лишь за первые три месяца 2022 года вырос аж на 9,99%. Одним из продуктов-рекордсменов по взлету стоимости является сахар – 53%.

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Еще больше подорожал лук – на 63%, а также капуста – 85%, свидетельствуют данные Росстата. Также на территории страны-террориста выросла стоимость моркови – на 53%, пишет Мeduza. Кроме того, значительно подорожали такие продукты и товары:

прокладки – 24%;

подгузники – 20%;

порошок – 20%;

соль – 18%;

мыло – 17%;

лекарства – 15-20%;

маргарин – 14%;

свекла – 8,5%.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Банк России ожидает, что по итогам 2022 года инфляция составит 18-23%. ВВП страны же, по прогнозам регулятора, в текущем году сократится на 8-10%. При этом подчеркивается: схожая ситуация будет и в 2023 году.

Более того, прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году повышен вдвое. С $75 млрд до $151 млрд. Помимо этого, Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых. "Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность", – отметили в регуляторе.