РФ не сможет производить колбасы и сосиски: санкции ЕС приведут к дефициту, россиян ждут пустые полки

В России из-за запрета на ввоз из ЕС оболочки для колбас и сосиски мясокомбинатам придется резко сокращать производство. 73% всей оболочки ввозят из стран Евросоюза и найти альтернативу в краткие сроки не удастся.

Об этом говорится в сообщении РБК. Предприятия заявляют о том, что вынуждены будут сокращать производство: будет меньше выбора и меньше продукции. Как результат, могут взлететь и цены. Отсутствие всего одно небольшого компонента (оболочки) может резко навредить всей промышленности.

"Запрет на поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов Евросоюз вводит с 10 июля 2022 года. Оболочка – необходимый компонент для производства колбасных изделий, она придает изделиям форму и защищает от воздействия окружающей среды", – отмечает издание.

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Производители колбас и другой мясной продукции ищут альтернативные способы доставки этих компонентов в Россию через другие страны, которые не ввели санкции против России, либо будут заменять оболочку, а от чего-то придется отказаться.

Как ранее писал OBOZREVATEL, россияне фактически дерутся в магазинах за возможность первыми добежать до полок. Пока российские пропагандистские СМИ скрывают потери как среди мирных украинцев, так и среди собственных военных, сами россияне уже сейчас сталкиваются с дефицитом продуктов, что напоминают ситуацию 90-х.