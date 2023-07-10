'Турция становится недружественной страной': в РФ устроили истерику из-за возвращения в Украину командиров защитников 'Азовстали'

Турция превращается из нейтральной в недружественную России страну. Об этом свидетельствуют передача Киеву украинских защитников "Азовстали" в нарушение достигнутых договоренностей, а также заявления об ускоренном принятии Украины в НАТО.

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Такое заявление российским пропагандистским СМИ сделал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он высказал мнение, что основаниями для подобного недружественного шага стали как давление со стороны НАТО, так и фактическое прекращение зерновой сделки.

Напомним: 8 июля в Украину вернулись украинские командиры, руководившие обороной "Азовстали" в Мариуполе весной 2022 года, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. До сих пор "Рэдис", "Калина", "Волына" и другие лидеры защитников "Азовстали" находились в Турции по возвращении из российского плена.

При этом, согласно договоренностям об экстракции с "Азовстали", бойцы должны были находиться в Турции до окончания войны под личными гарантиями защиты президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В американском Институте изучения войны считают, что освобождение командиров защитников "Азовстали" вызвало "раскол" в обществе государства-террориста России. В частности, российское ультранационалистическое сообщество продолжает обвинять Кремль в том, что он доверился Турции в соблюдении сделки и удержании украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил освобождение защитников "Азовстали" якобы "провалом" контрнаступления ВСУ. Он заявил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию якобы "оказали большое давление";

– россиян не на шутку разозлило, что командиры защитников Мариуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину из Турции, а не остались там до конца войны, как заявлялось ранее. Граждане страны-агрессора разочарованы, а некоторые называют кремлевского диктатора Владимира Путина предателем.

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