"Цирк со старым дедом": в России официально объявили Путина победителем "выборов", не все россияне в восторге

В России 21 марта Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Путина победителем фейковых выборов президента. Диктатору насчитали 87,28% голосов.

Трое его так называемых конкурентов не собрали больше 5% – у второго за рейтингом кандидата Николая Харитонова, депутата Госдумы из фракции КПРФ, всего 4,31% голосов. Данные распространила ЦИК страны-агрессора.

Явку нарисовали на уровне 77,49%. Утверждается, что в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей. На всю Российскую Федерацию якобы был только 41 случай порчи бюллетеней.

В соцсетях россияне не удивились высоким показателям, которые якобы набрал Путин, и назвали результаты "выборов" ожидаемыми.

"Кто бы сомневался", "Поиграли в "выборы" и хватит", "Настолько очевидная фальсификация", "Празднуем всем Белгородом", "Не может быть, шок", "Цирк с плешивым дедом", – пишут в российских Telegram-каналах в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Фейковые выборы президента России-2024 назвали самыми нечестными в истории страны. Аналитики считают, что для Путина "вбросили" по меньшей мере 22-31,6 миллиона голосов (не считая других способов фальсификаций).

– Институт изучения войны обратил внимание на то, что кремлевский диктатор после "выигрыша" на президентских т.н. выборах выдвинул Федеральную службу безопасности РФ как ключевого гаранта безопасности и суверенитета страны.

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