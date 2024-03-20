'Ключевой гарант': в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина об 'особой' роли ФСБ

После выигрыша на президентских выборах в России российский диктатор Владимир Путин выдвинул Федеральную службу безопасности (ФСБ) России как ключевого гаранта безопасности и суверенитета страны. Очевидно, что Путин будет полагаться на поддержку этой структуры во время пятого президентского срока.

Путин произнес свою первую великую речь после "победы" на "выборах" на заседании коллегии ФСБ 19 марта. Об этом сообщают аналитики института изучения войны (ISW).

В ходе заседания российский диктатор выразил благодарность офицерам ФСБ за их роль в обеспечении безопасности и суверенитета России.

"Путин поблагодарил офицеров ФСБ за успешные операции в Украине, за пресечение попыток вмешательства во внутренние дела РФ и за отпор атак "террористов" против России (речь идет об ограниченных рейдах общероссийских проукраинских добровольцев в Курской и Белгородской областях)", – сообщили в ISW.

Аналитики также отмечают, что Путин отметил роль ФСБ в подавлении попыток неназванных лиц спровоцировать внутренние раздоры и межэтнические конфликты в России, а также отметил обязанности ФСБ по обеспечению экономической безопасности страны, борьбе с коррупцией и защите критической инфраструктуры.

Эксперты считают, что апеллирование к функциям ФСБ может быть попыткой Путина вспомнить своему внутреннему электорату о том, что его режим имеет поддержку от разветвленного аппарата безопасности, который Кремль пытается расширить с начала полномасштабного вторжения, особенно после неудачи мятежа "группы Вагнера" в июне 2023 года.

"Путин, который сам является бывшим офицером КГБ, возможно, подчеркивает, что ФСБ это организация, которая пользуется его благосклонностью, хотя диктатор традиционно натравливает российские спецслужбы и силовиков друг на друга, чтобы они соревновались за его поддержку и не давали никакой отдельной структуре накопить слишком много власти", – отмечают в отчете.

В ISW также разъяснили, что, вероятно, Путин хочет послать сигнал о том, что российские силовики твердо объединены в своей поддержке его пятого президентского срока и его военных усилий в Украине.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин использует заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержку своей кандидатуры на "выборах президента" в 2024 году. Благодаря им, он пытается создать информационные условия для затяжной войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, с "победой" на фейковых выборах в России Путина поздравили лидеры стран третьего мира – Северной Кореи, Кубы, Гондураса, Никарагуа, Венесуэлы. Также приветствие диктатору направили глава Китая Си Цзиньпин и президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, который напомнил, что хочет предоставить РФ площадку для переговоров с Украиной.

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