Невиданный масштаб фальсификаций: СМИ рассказали, как на российских "выборах" рисовали нужный Путину результат

Фейковые выборы президента России-2024 были самыми нечестными в истории страны. Аналитики считают, что для диктатора Владимира Путина "вбросили" по меньшей мере 22–31,6 миллиона голосов (не считая других способов фальсификаций).

Анализ данных, собранных с сайта Центральной избирательной комиссии РФ (98% участковых избирательных комиссий), опубликовала "Медуза". Напомним: ЦИК государства-агрессора 18 марта объявил предварительные результаты "голосования". Путин якобы получил 87,28% голосов при явке 77,44%.

Оба значения – рекордные в истории современной РФ. "Поскольку ЦИК, как ни странно, продолжает публиковать данные по отдельным УИК (а электоральные аналитики продолжают их скачивать и систематизировать), это позволяет оценить, как именно были достигнуты эти рекордные результаты", – сказано в статье.

Издание говорит о "фальсификациях невиданного прежде масштаба".

Исследователь выборов Иван Шукшин, опираясь на статистику ЦИК РФ и метод Сергея Шпилькина, насчитал около 22 миллионов фейковых голосов для диктатора. При этом основным инструментом фальсификаций стали не физические "вбросы" бюллетеней или "карусели", а прямое переписывание протоколов.

Авторы "Новой газеты Европа" с помощью тех же данных дали в полтора раза большую оценку – уже не 22, а 31,6 миллиона голосов.

Корреляция явки и результата лидера

Т.н. метод Шпилькина – физика и электорального аналитика, который с начала 2010-х годов изучает распределение голосов и явки на российских выборах, – фальсификацию результатов отображает на двумерной диаграмме. На ней показано, как УИК завышают явку и результаты Путина. В идеале точки на диаграмме должны выглядеть как одно симметричное пятно, ведь точное число избирателей, пришедших на участки, и количество голосов, отданных ими за разных кандидатов, зависит от множества случайных факторов. Однако на нынешних российских псевдовыборах ядра (симметричного пятна) попросту нет. Явка и результаты Путина явно преувеличены – визуализированная статистика идет вверх, образовывая "хвост кометы".

"Остались практически только аномальные участки", – написала "Медуза".

Сравнение графиков свидетельствует: выборы в РФ происходят не первый год, но только в 2024-м нормальное распределение голосов полностью стерто. "То, что раньше было отклонением, стало нормой, а норма полностью исчезла", – сделали вывод в СМИ.

Пики на круглых значениях

Второй важной аномалией является возникновение пиков на круглых значениях явки и результата. Их нельзя объяснить ничем, кроме подгонки протоколов под нужный результат.

Пики на круглых значениях впервые появляются в России (то есть превышают ожидаемый фон) на выборах 2004 года — и с тех пор становятся все более выраженными.

На выборах 2018 года, когда уровень фальсификаций уже был настолько масштабен, что их результаты должны быть отменены даже по российским законам, аномальные показатели более слабо выражены, если сравнивать с "волеизлиянием" 2024-го.

"Нынешнюю ситуацию полезно сравнить и с выборами 2000 года. Теми самыми, на которых был впервые избран Владимир Путин и которые стали последними президентскими выборами в России без пиков рисованных протоколов", – отметили исследователи.

Даже по сравнению с "грязными" выборами-2018 количество участков с переписанными протоколами выросло почти вдвое: с 1708 до 2898 УИК, то есть речь идет о многих миллионах переписанных голосов.

Как ранее писал OBOZ.UA, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил: фактически мировое сообщество не признало так называемые выборы президента в РФ. Однако на следующий шаг – не признавать Владимира Путина президентом страны – Западу пока "не хватило смелости".

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