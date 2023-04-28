'Цели достигнуты': в России сделали циничное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре, в результате которых погибли дети

В министерстве обороны России прокомментировали ночной обстрел мирных городов Украины, в результате чего погибли около двух десятков человек, в том числе и дети. В ведомстве государства-террориста похвастались, что якобы нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ.

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Россияне заявили, что "целые удары достигнуты", сообщили сообщили в Минобороны РФ. Отметим, что подобные басни традиционны для России – государство-террорист оправдывает все свои военные преступления, заявляя об ударах о военных целях.

"Пресечено выдвижение резервов противника в районы боевых действий", – выдали в "министерстве убийств" РФ.

Утром после жестокого обстрела Умани и Днепра официальный канал МО РФ цинично похвастался "успехами в войне", опубликовав картинку с ракетой и надписью: "Точно в цель". Сопровождали сообщение хештегом "ГероиZ".

Не отличились особой эмпатией и участливостью и простые россияне – они традиционно обрадовались массированным российским воздушным атакам по Украине и отреагировали на смертельный ракетный удар по многоэтажке в Умани, заявив, что ее нужно "разрушить до фундамента".

На фоне россиян, которые призывали войска РФ еще больше бить по мирным зданиям в Украине, другие их соотечественники яростно утверждали, что все это – "вина украинского ПВО".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 апреля одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области, разрушив целый подъезд. Из-за действий страны-агрессора погибли 16 человек, из которых 3 – дети, 18 пострадали, разбор завалов может занять сутки;

– в Днепре 28 апреля, совершив ракетную атаку, российские террористы убили 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком. Еще три человека получили ранения. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

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