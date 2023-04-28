'Точно в цель': минобороны России цинично похвасталось 'успехами' в войне после ракетного удара по многоэтажке в Умани

Утром 28 апреля, после удара окупантов по многоэтажке в Умани и обстрела Днепропетровщины, официальный канал министерства обороны Российской Федерации цинично похвастался "успехами в войне". Ведомство государства-террориста опубликовало картинку с ракетой и надписью: "Точно в цель".

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Сопровождали сообщение хештегом "ГероиZ". Циническое изображение появилось в Telegram МО РФ.

На подобный выпад российского министерства уже отреагировали в Офисе президента Украины.

"Минуубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", – написал руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.

Напомним: