'Мало разрушений, до фундамента надо': россияне обрадовались ракетному удару по многоэтажке в Умани

Жители РФ в очередной раз обрадовались массированным российским воздушным атакам по Украине. Они отреагировали на смертельный ракетный удар по многоэтажке в Умани, заявив, что ее нужно "разрушить до фундамента".

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Также россияне призывали Кремль еще больше "уничтожать украинцев". Такие высказывания они оставляли в комментариях под постами в местных пабликах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Хорошо видно, что кондиционер взорвался!" – утверждали подписчики одного из российских Telegram-каналов.

На фоне тех россиян, которые призывали войска РФ еще больше бить по мирным зданиям в Украине, другие их соотечественники яростно утверждали, что все это – "вина украинской ПВО".

"Ну конечно, проще же на кого-то другого свалить, чем признать, что своим хо*лятским ПВО зачем-то раз*ебали полдома. Уже раз 10-й наверное. Тока тупое рагул*е хо*лятское так может", – свирепствовали граждане РФ.

Примечательно, что такую же "песню" распространяли пропагандистские ресурсы, утверждая, что опубликованные в украинских соцсетях кадры последствий удара ракеты РФ по многоэтажке в Умани – тоже "работа украинской ПВО".

Кремлевские приспешники начали строить предположения, заявляя, что по многоэтажке "попал обломок ракеты в результате работы кривой системы ПВО ВСУ".

"Киев активно разгоняет фейки о том, что по дому якобы прилетел именно российский снаряд. Однако, суда по кадрам разрушений, появившихся в сети, очевидно, что причина – работа украинской системы ПВО, а не прямое попадание", – цинично оправдывали пропагандисты действия военных РФ.

Это лишь "подзадорило" россиян, которые продолжили желать Украине больше смертей и разрушений от высокоточного оружия РФ.

"Хо*лота должна страдать", "Пока дохнут хо*ляцкие личинусы, оно высокоточное", "Мало разрушений, до фундамента надо", – высказывались жители государства-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская ракета в Умани во время атаки 28 апреля разрушила подъезд многоэтажки, убила и ранила минрных украинцев. Еще восемь человек пострадали в результате действий военных преступников РФ. Также прилет был зафиксирован по складским зданиям в городе.

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