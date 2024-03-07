'Цель – остановить военные поставки на фронт': агент 'Атеш' устроил диверсию на железной дороге в Московской области. Фото и видео

Участник военного партизанского движения "Атеш" провел диверсию на железной дороге под Москвой. Он устроил взрыв, чтобы помешать россиянам осуществлять военные поставки на фронт.

Об этом сообщается в Telegram-канале движения. Там опубликовали кадры и указали место "бавовны".

Отмечается, что диверсант успешно уничтожил релейный шкаф, возле железнодорожной станции "Головково". Она расположена в Солнечногорском районе Московской области РФ.

Этим действием было затруднено движение поездов по железнодорожной ветке вокруг Москвы, которая используется страной-агрессором в военных целях.

"Наша цель – остановить военные поставки путинского режима на линию фронта. Это возможно осуществить! Для этого нам нужна помощь людей, которые находятся на территории РФ", – указали в "Атеш", призывая присоединятся к движению.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 марта в РФ пожаловались на атаку дронов, предпринявших попытку поразить военный аэродром "Балтимор" в Воронеже и нефтебазу на территории области. Позже в Курской области РФ вспыхнул пожар на складе ГСМ одного из оборонных заводов.

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