В России пожаловались на атаку на военный аэродром 'Балтимор' и нефтебазу, горит склад ГСМ. Видео

В России утром 6 марта пожаловались на очередную атаку дронов. Российские пропагандисты заявили, что беспилотники предприняли попытку поразить российский военный аэродром "Балтимор" в Воронеже и нефтебаза в области.

Тем временем в Курской области после "визита" дрона вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов. О последствиях атаки пишут российские СМИ.

Один из российских пропагандистских пабликов сообщил, что утром 6 марта "беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже". Согласно сообщению, дрон якобы был сбит "в паре километров от аэродрома".

"Заглядывали" БпЛА и на нефтебазу на территории Воронежской области.

"Еще два дрона пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области. Первый – в 7 утра, а второй - через час. Беспилотники также были уничтожены. Обломки одного из них упали в резервуар, а второй также рухнул на территории нефтебазы", – отмечает одно из пропагандистских СМИ.

Интересно, что в РФ никак не могут прийти к общему знаменателю в вопросе, сколько же дронов якобы были сбиты над Воронежской областью.

Так, в минобороны РФ заявили о "пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа" около 7 часов утра по московскому времени. Там уверяют: сбили единственный летевший над Воронежской областью дрон.

Через полтора часа в ведомстве Сергея Шойгу "сбили" еще один дрон над Воронежской областью.

А вот губернатор Воронежской области Александр Гусев сразу "насчитал" два беспилотника

Пропагандисты же, как отмечалось ранее, заявляли о трех БпЛА в регионе этим утром.

Неспокойным выдалось утро и в Курской области РФ. Там вследствие атаки дрона на складе горюче-смазочных материалов вспыхнул пожар.

"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы", – заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

РосСМИ уточнили, что пожар вспыхнул на территории Михайловского горно-обогатительного комбината имени Варичева. БпЛА, добавляют пропагандисты, угодил прямо в резервуар с топливом

Напомним, ранее стало известно, что утром 6 марта в России прогремел взрыв на ТЭЦ, вспыхнул пожар. ЧП произошло на малой родине министра обороны РФ Сергея Шойгу – в Тыве.

Сообщалось, что пострадали порядка 20 человек.