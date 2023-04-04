Террористов уничтожают: Медведев обвинил российскую оппозицию в ликвидации Татарского и вспомнил об 'Оскаре' 'Навальному'

Одиозный зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает оплакивать уничтоженного "военкора" Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Он обвинил в гибели своего соратника по военным преступлениям в Украине российскую оппозицию, назвав противников режима Кремля террористами.

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Об этом экс-президент РФ написал в своем Telegram-канале. Медведев отметил, что прежде так называемые либеральные силы в России вызывали уважение и восторг Запада, однако после резонансного подрыва Татарского маски якобы сброшены.

"Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, – он воюет со своим народом, он взрывает и убивает. Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей Родины, теперь они казнят своих соотечественников. Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чём не повинных зрителей на его творческой встрече", – указал Медведев.

Затем он продолжил обвинять представителей оппозиционных сил в расстреле детей, школьных учителей и прочих смертных грехах. Отметим, что подавляющая часть известных оппозиционеров находятся либо в тюрьме, либо в эмиграции.

"Тупоголовые исполнители терактов сегодня плаксиво причитают: "Меня использовали". Это, вероятно, так. Полудебильному расходному материалу, который применяет наша несистемная оппозиция, повезло уцелеть. Но это, конечно, не избавит материал от справедливой кары", – не на шутку рассвирепел кремлевский Telegram-оратор.

В горячке Медведев с отвращением упомянул и награждение американской премией "Оскар" документального фильма об Алексее Навальном. Очевидно, что для политических "элит" России это стало настоящим ударом и насмешкой Запада.

"Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами", – продолжил распаляться бывший глава Кремля, и казалось, его уже не остановить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ пытались обвинить в ликвидации Татарского украинку, но эта версия рассыпалась. Позже, вечером 2 апреля, силовики уже задержали подозреваемую в теракте Дарью Трепову, однако позже росСМИ написали, что это была ее родственница.

Теперь в России выдали, что убийство Татарского якобы было спланировано украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где "военкор" проводил мероприятие, там назвали "терактом".