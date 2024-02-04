Террориста Гиркина могут выпустить из тюрьмы: он рвется на войну в Украине

Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), который сидит в России в колонии общего режима, рассматривает возможность выйти на свободу, попросившись на "СВО". Российский суд приговорил террориста к четырем годам лишения свободы за статьей об экстремизме.

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О том, что осужденный может пойти добровольцем на войну против Украины, заявил его адвокат Александр Молохов. Об этом сообщили росСМИ.

Юрист не исключил вариант условно-досрочного освобождения Гиркина. По словам Молохова, преступник с начала полномасштабного вторжения "неоднократно говорил, что хочет уйти на фронт".

"Другое дело, что для него создавали такие условия – провокационные, оскорбительные, что он не мог попасть на фронт. Я не исключаю, что в результате этих событий возобладает здравый смысл и человеку военному дадут возможность действовать так, как он считает нужным. Именно – противодействовать врагу, Украине, которая, он считает, что должна исчезнуть", – объяснил позицию Гиркина его адвокат.

Представители террориста пытаются обжаловать приговор суда, но, как сказал Молохов, "всегда есть возможность получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт".

Как писал OBOZ.UA:

– Бывшего офицера российских спецслужб и бывшего "министра обороны" т.н. "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали в РФ 21 июля 2023 года и отправили в СИЗО. Поводом называют его резкую критику стратегии ведения войны против Украины. Террорист за несколько дней до задержания назвал Владимира Путина "ничтожеством" и "трусливым бездарем".

– В ноябре Гиркин из СИЗО объявил о самовыдвижении на выборах президента РФ в 2024 году.

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