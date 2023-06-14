'Таволжанские хроники': в 'РДК' показали работу минометного расчета. Видео

"Русский добровольческий корпус" показал момент боев в селе Новая Таволжанка Белгородской области РФ. На видео попала работа минометного расчета добровольцев, а также результаты удара.

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Соответствующие кадры были опубликованы 14 июня в Telegram-канале "РДК". "Эпизод "Таволжанских хроник" от минометного расчета Русского добровольческого корпуса", – говорится в публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео "РДК" видно, как добровольцы наносят удар по противнику из минометов.

На кадрах также зафиксирован прилет на позиции российской армии.

Напомним, в начале июня представители "РДК" и легиона "Свобода России" заявили о новом рейде в Белгородскую область и захвате четырех населенных пунктов, а также предложили эвакуацию в Украину для местного населения.

Добровольцы обнародовали кадры боев в Новой Таволжанке, где уничтожали технику и захватили в плен российских военных, предложив отдать их губернатору Вячеславу Гладкову в обмен на несколько минут разговора с ним. Однако тот не пришел на встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В "Свободе России" заявили, что удачные рейды в Белгородскую область РФ, где добровольцы не встречали организованного сопротивления, показали слабые места Кремля.

– Президент РФ Владимир Путин накануне признал, что к атакам на Белгородщину РФ не была готова надлежащим образом, но пообещал "решить проблему".