В легионе 'Свобода России' показали, как РФ обстреливает Белгородскую область и предложили эвакуацию в Украину. Видео

Российские войска обстреливают территорию своей Белгородской области, пытаясь нанести удар по добровольцам легиона "Свобода России" и Российского Добровольческого Корпуса. Путинские вояки просто поливают огнем населенные пункты, несмотря на гражданское население.

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Об этом сообщили партизаны легиона в Telegram, опубликовав соответствующее видео. Отмечается, что артиллерийские удары 3 июня уже были нанесены по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кроме того, как отметили добровольцы, в район боевых действий для проведения информационных операций было переброшено специальное чеченское "тик-ток подразделение" "Ахмат".

"Маскируясь под воинов Ичкерии, эти актеры мастерски умеют имитировать ведение боевых действий и захват населенных пунктов, в то же время оставаясь глубоко в тылу", – саркастически отметили легионеры.

Они предложили жителям Белгородщины эвакуироваться вглубь Украины для предоставления убежища и необходимых базовых потребностей. Отмечается, что соответствующие гуманитарные коридоры согласованы с украинским командованием.

"Для этого нужно подойти к представителям Легиона "Свобода России" или Российскому Добровольческому Корпусу и попросить об убежище", – сообщили в легионе.

Накануне добровольцы сообщили, что войска России в Белгородской области вблизи села Новая Таволжанка уничтожили машину "Рено" с гражданскими, приняв их за добровольцев легиона. В результате погибли по меньшей мере два человека.

В окрестностях населенного пункта продолжаются активные бои. Огнем из артиллерии россияне накрывают любые точки, где фиксируют передвижение легионеров и РДК, даже невзирая на гражданских. Среди легионеров также ранены, отметили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– обычные жители РФ начали удивляться, насколько сильно изменилась риторика их власти с начала войны и по состоянию на этот день. TikTok-блогер рассказал в сети о проблемах на территории России и взрывах в Москве;

– российское командование перебросило в Белгородскую область элитный отряд 322-го центра российских сил специальных операций "Сенеж". Из-за страха перед партизанским движением все операции подразделения были срочно прекращены, а спецназовцы размещены в приграничных населенных пунктах.

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