Татарского после ликвидации зачислили в ЧВК ''Вагнер'': обещают социальные гарантии

Российского пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) решили принять в ряды частной военной компании "Вагнер". Правда, стать "вагнеровцем" он смог только посмертно после свой ликвидации 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга.

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Об этом вечером в понедельник, 3 апреля, сообщили российские СМИ. Также был опубликован соответсвующий документ. Там отмечается, что погибший "военкор" станет бойцом ЧВК в случае согласия его близких.

Пд решением принять Татарского в ряды ЧВК свои подписи поставили ее владелец Евгений Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Таким образом они пообещали, что родным пропагандиста будут гарантированы выплаты, компенсации и другие социальные гарантии – такие же, как и семьям ликвидированных "вагнеровцев".

Ранее в сети показали видео последних минут перед ликвидацией Татарского. Перед самым взрывом он рассматривал подаренную ему статуэтку, а после бюст взорвался прямо у "военкора" в руках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в результате мощного взрыва в кафе Street Food Bar #1 погиб российский "военный корреспондент" Владлен Татарский.

– Это заведение находится всего в 1,5 км от квартиры кремлевского диктатора Владимира Путина. А управлял кафе бывший зять военного преступника Евгения Пригожина.

– У ликвидированного Максима Фомина было немало врагов среди "своих". Многие российские блогеры считали своего коллегу "медиа-проституткой".

– Детальнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в нашей статье по ссылке.

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