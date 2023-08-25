'Такой структуры нет': Песков высказался о ЧВК 'Вагнер' и уклонился от вопроса о смерти Пригожина

Спикер Кремля Дмитрий Песков высказался о частной военной компании "Вагнер", отметив, что такой структуры нет. В то же время он уклонился от вопроса о смерти главы ЧВК Евгения Пригожина.

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Об этом сообщают РосСМИ. Песков заявил, что не может ничего сказать о будущем "Вагнера".

"Такой структуры нет, де-юре ЧВК "Вагнер" не существует… Что касается будущего, я ничего сказать не могу, я не знаю", – сказал он.

В то же время, по его словам, у Кремля пока нет стопроцентных подтверждений гибели Пригожина. Там ждут результаты экспертизы.

"Идут необходимые экспертизы. Как только будут результаты – они будут опубликованы", – сказал он.

На вопрос, пойдет ли российский диктатор Владимир Путин на похороны Пригожина, Песков сказал, что еще неизвестно. По его словам, у Путина плотный график.

Кроме того, спикер Кремля назвал ложью и спекуляциями публикации западных СМИ о причастности Кремля к сбитию самолета Пригожина.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово", упал частный бизнес-джет, связанный с ЧВК "Вагнер". В нем, как отметили в Росавиации, должны были лететь владелец "Вагнера" Пригожин и представители высшего руководства этой частной военной компании.

Все семь пассажиров борта, а также три члена экипажа погибли.

В течение некоторого времени уверенности в том, что Пригожин действительно находился в самолете, не было, однако впоследствии стали появляться сообщения о его гибели. Позже в разведке США подтвердили, что Пригожин погиб.

Очевидцы утверждали, что перед падением самолета слышали два взрыва, что распространило версию о том, что борт был сбит российской ПВО. В пользу этой версии свидетельствовали многочисленные отверстия на обломках самолета, характерные для поражения воздушной цели средствами ПВО.

Впрочем, топовые российские пропагандисты, оправившись от первого шока, начали педалировать версию "украинского следа" и якобы заложенной на борту взрывчатки. Они усиленно убеждают россиян, что Путину, которого заподозрили в показательной расправе с Пригожиным, его гибель была "совсем не выгодна".

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально демонстративной.

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