В РФ после прилета дронов пятый день горит нефтебаза: власти говорят, что 'контролируемо'. Видео

В российском Энгельсе, что в Саратовской области, уже пятый день не могут погасить пожар на нефтебазе. Объект был атакован дронами еще 8 января, а 12 января губернатор региона заявил, что там происходит "контролируемое выгорание".

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Заявление чиновника цитируют российские СМИ. При этом появились сообщения о полном уничтожении 3 и повреждении 6 огромных резервуаров, а также о том, что у российских пожарных возникли трудности с тушением горящей нефти.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 12 января поспешил успокоить россиян: нефтебаза на пятый день после атаки дронов продолжает гореть "контролируемо", да и вреда здоровью жителей города полыхающие емкости с нефтью якобы не приносят.

"Сегодня провели очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации. Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается. Последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ", – выдал российский чиновник.

В сети также появились видео, наглядно демонстрирующие "правдивость" подобных заявлений. К слову, 10 декабря Бусаргин прогнозировал, що "контролируемое выгорание" продлится еще "два дня", однако по истечению этого срока особых предпосылок к завершению пожара не наблюдается.

После атаки дронов по нефтебазе комбината "Кристалл" Росрезерва в ночь на 8 января на объекте вспыхнул мощнейший пожар. В городе был объявлен режим ЧС. Губернатор региона тогда заявлял, что возгорание на "промышленном объекте" якобы было вызвано "обломками сбитых БпЛА".

В то же время, российское издание ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники рассказало о последствиях атаки. К утру 12 января огонь полностью уничтожил 3 резервуара по 120 тысяч кубометров каждый. Еще шесть резервуаров были серьезно повреждены.

Кроме того, выведен из строя резервуарный парк, хранивший топливо для военной авиабазы "Энгельс-2": на момент атаки там было около 800 тысяч тонн топлива.

И то, что российское МЧС вместо тушения пожара на нефтебазе занимается "контролированием выгорания", по данным источников ВЧК-ОГПУ, имеет конкретные причины.

"МЧС России испытывает острый дефицит пенообразователя для тушения горящей нефти, поэтому пожарные вынуждены просто "сопровождать пожары" на нефтебазах и контролировать выгорание топлива", – пишет паблик.

Напомним, в ночь на 8 января Энгельс в Саратовской области РФ атаковали БПЛА. Вследствие удара был поражен комбинат, загорелось нефтехранилище, а в городе ввели режим ЧС.

В Силах обороны в тот же день подтвердили удар по нефтебазе в Энгельсе, обеспечивавшей топливом стратегическую авиацию врага, а россияне устроили истерику из-за атаки дронов и требовали мести Украине и Британии.

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