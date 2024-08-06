'Сужу разносят': в Курской области прогремели мощные взрывы, россияне устроили истерику. Фото и видео

Под утро 6 августа россияне пожаловались на взрывы в городе Суджа Курской области: пока власти заявляли о сбитии нескольких десятков беспилотников, местные жители говорили о прилетах ракет. По их словам, есть пострадавшие и повреждены дома.

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Также громко было в самом Курске и еще нескольких районах региона. Об этом пишут российские паблики, публикуя кадры с последствиями.

"С трех часов город под обстрелом", "Сужу разносят", "Что то никто не пишет, что громко в самом Курске, в 05:45 два взрыва в центре. От этого проснулась", "Сбили, беспилотник было слышно летел, а после удара у меня на дом мелкие осколки посыпались", "Дом содрогается, фиг*чит не по детски", – комментировали россияне взрывы в обоих городах.

Жители Суджи утверждали, якобы по городу прилетели ракеты: упали на дорогу, разбили асфальт, автомобили и дома. Они показали некоторые моменты на видео. Также россияне выложили в сеть момент взрыва в Курске.

Временный губернатор Алексей Смирнов заверил, что российская ПВО сбила над Курской областью "три украинских БПЛА самолетного типа". Потом он добавил, якобы было сбито еще "11 таких же беспилотников".

"26 украинских БПЛА самолетного типа сбито над регионом. Приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", – написали позже пропагандисты, цитируя чиновника.

Тем временем суджанские паблики опубликовали фото и заявили, что в городе "в результате прилетов сильно повреждены несколько домов". По их же словам, "пострадали пять человек, в частности трое детей".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа в России рассказали о мощном взрыве с жертвами на военном заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане. Он выполняет заказы российского министерства обороны.

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