Все идет по плану: в сети отреагировали на решение Гааги об аресте Путина фотожабами и мемами

Выдача международного ордера на арест кремлевского диктатора Владимира Путина Международным уголовным судом в Гааге (Нидерланды) стала громким событием, активно обсуждаемым в сети. Интернет-пользователи создали тематические фотожабы и мемы.

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Некоторые с сарказмом спрашивают, продолжает ли российская война против Украины "идти по плану", другие интересуются, будет ли Путин зарекрутирован в ЧВК "Вагнер", как многие российские зэки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Один из пользователей Twitter, аккаунт которого назван "Путин-в-Гааге", пошутил: "Ищу хорошего адвоката".

"Нравится – не нравится, терпи..." – написал в Telegram пятый президент Украины Петр Порошенко. Напомним, что эту фразу ранее произнес сам Путин в отношении нашей страны.

Напомним, что глава Кремля 17 марта 2023 года получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Суд также выдал ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Римский устав Международного уголовного суда подписали и ратифицировали 122 государства мира. Это все страны Европы, Южная Америка, Таджикистан, Афганистан, Бразилия, Нигерия, Южная Африка, ЦАР и другие. Путин (как и Львова-Белова) не сможет их посещать, поскольку там фигурантов должны задержать и передать в суд.

Предварительно, одним из доказательств в расследовании послужило видео, снятое российской пропагандой, где Львова-Белова призналась, что благодаря Путину незаконно усыновила ребенка, который проживал на востоке Украины, но был вывезен оккупантами в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД России утверждают, что Москву не волнует решение Международного уголовного суда в Гааге. Мол, это "не имеет никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", заявила представительница ведомства Мария Захарова.

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