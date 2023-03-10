Стрелявшего в военкома в Иркутской области россиянина обвинили в терроризме: позволит вывести из-под суда присяжных

Следствие переквалифицировало обвинения россиянину Руслану Зинину, ранившего военкома в Иркутской области. Его обвинили в терроризме.

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Это позволит вывести подозреваемого из суда присяжных. Такую информацию опубликовал Telegram-канал "Русский борщ".

"Следствие переквалифицировало обвинения Руслану Зинина, выстрелившего в военкома в Усть-Илимске. Ранее его обвиняли в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, теперь будут судить как террориста", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в сентябре в Усть-Илимске в Иркутской области Руслан Зинин выстрелил в военкома. Оказалось, что мотивом 25-летнего резервиста стала мобилизация в России, которая оказалась отнюдь не частичной.

Сразу после стрельбы Зинин был задержан. Глава призывной комиссии Александр Елисеев был тяжело ранен и находился в реанимации, где врачи боролись за его жизнь.

Напомним, в России наверняка не планируют объявлять новую волну мобилизации по меньшей мере до лета. Это связано с тем, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сберечь стабильность своего режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, стране-агрессоре России, развязавшей кровавую войну против Украины и собиравшейся взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не выдают не только зарплат, но и отказывают в региональных выплатах и даже не выдают необходимую экипировку.

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