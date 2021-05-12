Стрелка, убившего 9 человек в Казани, взяли под стражу. Видео

В среду, 12 мая, Советский районный суд Казани (Россия) на два месяца арестовал Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в местной школе №175 и убил девять человек. Он будет находиться под стражей до 11 июля включительно.

Как сообщает "Новая газета", стрелок признал свою вину. Во время судебного заседания он заявил, что согласен на меру пресечения, на которой настаивали следователи. Заключение Галявиева под стражу поддержал и его адвокат Александр Гиляжев.

Со своим подзащитным он познакомился прямо в зале суда. Мужчина отказался комментировать поступок 19-летнего Галявиева. Журналисты задавили стрелку вопрос, чувствует ли он теперь себя "богом" и осознает ли содеянное, однако парень в ответ молчал.

Напомним, ранее стало известно, что 19-летнему стрелку Ильназу Галявиеву, который убил семерых детей и двух взрослых в школе в Казани, грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

В квартире, где Галявиев проживал вместе с родителями и братом, и где готовился к теракту, провели обыск. Силовики обнаружили странные находки, среди которых был и Коран.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

В сети опубликовали полный список жертв Ильназа Галявиева, всего погибли 9 человек. Были также названы имена пострадавших в стрельбе и характер их травм.