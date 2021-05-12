Теракт в школе в Казани: стрелку грозит пожизненное или смертная казнь

19-летнему стрелку Ильназу Галявиеву, который убил семерых детей и двух взрослых в школе в Казани, грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Такое наказание предусматривает статья уголовного кодекса России, по которой возбуждено дело против злоумышленника, сообщают РИА Новости.

Так, было начато производство по части 2 статьи 105 УК РФ, которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

"19-летнему стрелявшему в казанской школе грозит пожизненное заключение. Часть 2 статьи 105, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает также смертную казнь, но в России на нее введен мораторий", – уточнили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Казани утром 11 мая устроили стрельбу в здании школы на улице Джаудата Файзи, там также прогремел взрыв. По подозрению в теракте правоохранители задержали одного из бывших учеников – 19-летний парень предупреждал о расправе в соцсетях.