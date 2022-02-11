Макрон отказался сдавать в России ПЦР-тест: появилось интересное объяснение длинного стола на переговорах с Путиным

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона объяснили, почему его встреча с Владимиром Путиным проходила за 4-метровым столом, что впоследствии стало предметом мемов и фотожаб. Как оказалось, Макрон отказался делать российский тест на COVID-19.

По этой причине его "держали на расстоянии от российского лидера". Об этом изданию Reuters рассказали сразу несколько источников в окружении президента Франции.

По словам собеседников журналистов, у Макрона был выбор: либо он соглашается на российский ПЦР-тест и получает возможность "сблизиться" с Путиным, либо отказывается и будет вынужден соблюдать более строгое социальное дистанцирование.

"Мы знали, что это означает отсутствие рукопожатия и длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента", – сказал один из источников издания.

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такую информацию подтвердил еще один источник в окружении президента Франции. По его словам, Макрон сдавал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный уже в России его собственным врачом.

Отметим, что через три дня после встречи Макрона и Путина на расстоянии, президент РФ встретился с Касым-Жомарт Токаевым, президентом Казахстана. Политики обменялись рукопожатием и сели рядом друг с другом. Между ними был только небольшой кофейный столик.

В понедельник, 7 февраля, переговоры президентов России и Франции прошли за длинным белым столом. Этот элемент мебели, а заодно и сами собеседники стали героями множества мемов и фотожаб в соцсетях. OBOZREVATEL собрал самые популярные мемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальная встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина длилась почти шесть часов. Политические лидеры, в частности, затронули тему Украины. Путин заявил, что НАТО очертил РФ как противника, а также обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и "дискриминации русскоговорящих".