"Мы будем считать Германию законной целью": Соловьев устроил истерику из-за танков для Украины и попытался напугать Берлин. Видео

В случае если Германия решится передать Украине танки Leopard 2, эта страна станет стороной конфликта. Поэтому государство-террорист Россия будет расценивать его территорию и военные объекты как законные цели.

Видео дня

Об этом заявил в эфире своего шоу, заявил топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев. Он разразился угрозами и подчеркнул, что в случае, если война перекинется на территорию Германии, то в этом будут якобы виноваты министр обороны ФРГ Борис Писториус, канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Писториус войдет в историю как один из кретинов, приведший к тому, что территория Германии оказалась в зоне прямого поражения. И Шольц. И Бербок. И немецкий народ будет знать, каких очередных нацистских лидеров они воспитали и привели к власти", – взорвался оскорблениями Соловьев.

После этого он напомнил традиционную пропагандистскую мантру о том, что Украина якобы 8 лет "бомбила Донбасс" и убивала мирных жителей, а силы нашей армии для этих целей мол поддерживала именно Германия.

Напомним: ранее Соловьев призвал власти РФ бросить на войну против Украины срочников. Он заявил, что "родители воюют", а "детей" якобы не пускают, несмотря на их желание. По мнению Соловьева, российским властям следует облегчить условия подписания военного контракта для срочников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Соловьев снова пофилософствовал на тему смерти и того, что ее не следует бояться. Он рассказал, как почетно россиянину умереть за высокую цель;

– российские пропагандисты в новогоднюю ночь пытались имитировать безудержное веселье, окружив себя военными преступниками. Однако выражение их лиц красноречиво говорило, что это их последний Новый год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!