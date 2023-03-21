Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном для Challenger 2: лучше пробивают современную броню

Великобритания передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Они лучше пробивают современную броню и станут настоящим ужасом для российских оккупантов.

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Такое заявление сделала заместитель министра обороны Великобритании Анабель Голди. Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

"Помимо предоставления Украине основных боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасами, включая бронебойные, содержащие обедненный уран", – сказала она.

Голди уточнила, что такие снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Отметим, что обедненный уран является побочным продуктом технологического процесса изготовления топлива для некоторых типов ядерных реакторов и материалов для ядерного оружия.

Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США ( EPA ), хотя влияние обедненного урана на внешнюю часть тела не считается серьезным риском, его частицы могут повлечь за собой "серьезную опасность для здоровья" при вдыхании или глотании.

Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров уже прокомментировал информацию о поставках снарядов и в привычной для него форме обвинил Запад якобы в эскалации войны, которую развязала Россия.

"Я такого еще не слышал, но я ничему не удивлюсь. Они уже потеряли ориентиры своих действий и того, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Эти англосаксы, которые тянут за собой весь коллективный Запад", – сказал он.

"Если это правда, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права", – добавил Лавров.

Следует отметить, что Challenger 2 – основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Относится к танкам третьего поколения. Он был принят на вооружение в 1991 году, и согласно открытой информации сейчас у британской армии 386 таких танков, эксплуатация которых планируется вплоть до 2035 года. Еще 38 таких машин имеет на вооружении Оман.

Challenger 2 считается одним из самых тяжелых бронированных среди западных танков – у него и башня, и корпус прикрыты броней "Чобгэм" второго поколения под кодовым названием "Дорчестер", все сведения о которой до сих пор засекречены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но впоследствии решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, который состоялся 8 февраля 2023-го;

– Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину этой весной.

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