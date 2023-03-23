'Начали использовать меньше туалетной бумаги': пропагандистка Скабеева рассказала 'пугалку' о 'нищете' французов. Видео

Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что граждане Франции якобы перестали соблюдать личную гигиену. Это связано, по ее словам, с дороговизной соответствующих товаров – люди, мол, не могут их себе позволить.

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Об этом журналистка росТВ говорила в эфире своего шоу "60 минут". На этом фантазия пропагандистки не закончилась, и она добавила, что в общественных местах одной из ведущих стран мира якобы стоит "специфическое амбре" из-за "немытых-нечесаных французов-русофобов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"13% жителей Франции стали использовать меньше туалетной бумаги. О ужас! 4 млн человек перестали пользоваться шампунем, 3,5 млн не чистят зубы пастой, 6 млн перестали покупать дезодоранты – дорого!" – выдала пропагандистка.

Говоря о своей "сенсации", Скабеева сослалась не на "российскую пропаганду", а якобы на Французский институт общественного мнения.

Напомним: ранее пропагандистка Скабеева в эфире российского телевидения рассказала жителям РФ о новых "биолабораториях в Украине". На этот раз она заявила, что украинские солдаты сдают свои биологически активные вещества для дальнейшего искусственного оплодотворения украинок. По версии ведущей, таким образом Украина хочет создать армию русофобов-укров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Скабеева сообщила россиянам, что пока британцы голодают, россияне "сытые" и у них "все хорошо". По словам пропагандистки, россиянам, 11% которых (порядка 16 млн человек) только по официальной статистике живут за чертой бедности, живется значительно лучше, чем жителям богатейшей страны Европы – Великобритании;

– также после поездки Владимира Зеленского в район Бахмута 22 марта Скабеева высказала негодование по поводу того, как президент Украины проехал по "дороге смерти", которую якобы полностью контролируют войска РФ.

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