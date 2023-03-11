Лишь бы Путин был в могиле: ''голодные британцы'' ответили Скабеевой

Одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева выдала очередную порцию желчи в адрес цивилизованного мира. В своем шоу она заявила, что Великобритания оказала настолько большую помощь Украине, что "население теперь голодает и вынуждено есть белок".

Видео дня

В свою очередь британцы с юмором восприняли такие "предупреждения" в свой адрес и подчеркнули, что готовы и дальше поддерживать Украину, лишь бы свести в могилу российского диктатора Владимира Путина. Своим мнением британцы поделились в комментариях на сайте Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Издание отмечает, что "сумасшедший российский государственный телеканал" врет о том, что в британских ресторанах якобы "подают белки" из-за "нехватки еды". При этом российская пропаганда пожаловалась, что британцы "с удовольствием едят белок и продолжают поставлять в Украину гаубицы".

"Ввиду того, что животных в парках много, так почему бы не съесть их, имея в виду нехватку питания. Но от решения помогать Зеленскому, поставлять оружие они не отказываются. То есть белки будут есть, но гаубицы поставят", – выдала пропагандистка.

Несмотря на всю неадекватность заявлений российской пропаганды жители Великобритании восприняли заявления Скабеевой с юмором. Также британцы, естественно, развенчали сказки Кремля о нехватке еды и заверили, что будут продолжать поддерживать Украину в войне с РФ.

Также жители Великобритании заявили, что готовы есть все, чтоб угодно, лишь бы диктатор Путин был в могиле. Кроме того, россиян упрекнули, что по росТВ им рассказывают о "голодных британцах", однако скрывают огромные масштабы потерь путинской армии.

Вместе тем британцы потролили Скабееву, предположив, что такие бредовые заявления она делает после того, как пообедает "волшебными грибами". Также в комментариях отметили, что белки, вероятно, питаются лучше, чем российские оккупанты.

Ранее Скабеева выдала очередной бред о том, что западные санкции, введенные против России из-за российского вторжения в Украину, якобы не работают. Она заявила, что пока британцы голодают, россияне "сытые" и у них "все хорошо".

Напомним, ранее стало известно, что бюджетный кризис настиг Россию. Дефицит продолжается второй месяц и уже практически достиг показателя, заложенного на весь 2023 год. А российским бюджетникам задерживают зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты устроили клоунаду в первый день весны. Основанием для истерики стало то, что европейцы и украинцы не замерзли зимой и не умерли от голода.