Ставят в пример? В России из убийцы, обвиняемого еще и в педофилии, сделали 'героя' для школьников: ходит к ним на встрече. Фото

Судимый за убийство новосибирец Никита Семянов уехал воевать в Украину и таким образом уволился из колонии. Теперь в России его ставят в пример, а убийца ходит на встречи со школьниками.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Семьянов был судим за убийство отца своей жены Полины.

Конфликт между мужчинами произошел вечером 10 апреля 2021 года в гараже. Когда Макаренко стал выходить из гаража, Семьянов схватил его за шею и задушил полиэтиленовым пакетом. После этого мужчина похоронил тело Макаренко во дворе своего личного дома.

Полина рассказывала, что пока ее папа считался без вести пропавшим, Семьянов спокойно жил в доме, в фундамент которого был зарыт человек и даже участвовал в его поисках, выражая соболезнования семье убитого.

Другая девушка, представляющаяся подругой Полины, обвинила Семьянова в педофилии.

"Когда мне было 15-16 день рождения моего парня, я снова попала к нему домой… Никита позвал меня на улицу поговорить. Там он затолкал меня в отряд к собаке, и начал угрожать, что я делаю ему минет или он меня здесь задушит и закопает", – рассказала она.

В мае 2022 года суд приговорил Семьянова к 9 годам колонии за убийство Макаренко. Оттуда его завербовали на войну.

После возвращения с войны Семенов несколько раз появлялся на встречах с учащимися Новосибирска. В группе "Герои России – Новосибирск" он отмечается как "участник памятного штурма Бахмута".

"Вагнеровцы" регулярно посещают школы по всей России, якобы пропагандируя среди детей патриотизм, на самом же деле они призывают русских детей идти на войну и становиться "пушечным мясом" за империалистические идеи безумного диктатора. При этом большинство "вагнеровцев" имеют судимости за наркотики или убийства.

Напомним, в российском городе Киров вернувшийся из "СВО" оккупант изнасиловал 22-летнюю женщину. Преступление совершил зек, подписавший с двумя судимостями контракт с частной военной компанией "Вагнер", а после "службы" вернулся в РФ.

Как писал OBOZ.UA, в российском селе Абатское в Тюменской области планируют установить памятник зеку из ППК "Вагнер" Дмитрию Татьянку, ликвидированному на войне с Украиной. На фронт оккупант попал из колонии, где отбывал наказание за убийство своего односельчанина, отца троих детей Юрия Антонова.

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