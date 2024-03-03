В России демобилизованный "вагнеровец" изнасиловал девушку и сжег авто, чтобы замести следы

В российском городе Киров оккупант, вернувшийся с "СВО", изнасиловал 22-летнюю женщину. Преступление совершил зек, который с двумя судимостями подписал контракт с частной военной компанией "Вагнер", а после "службы" вернулся в РФ.

О том, что демобилизованный бывший "вагнеровец" совершил новое преступление, написал один из российских пропагандистских Telegram-каналов. Он назвал имя боевика – Дмитрий Ефимов.

Россиянин в 2013 году был осужден за изнасилование, а в 2019 году – за убийство. Когда Россия развязала против Украины полномасштабное вторжение, зек присоединился к оккупантам в рядах ЧВК "Вагнер". Ефимову удалось выжить на войне, отработать контракт до конца срока и вернуться домой с помилованием.

Ночью 24 февраля он завел 22-летнюю Юлю в гаражи на Гирсовском переулке и посадил в чужую припаркованную машину. Там бывший "вагнеровец" изнасиловал свою жертву. Женщине удалось сбежать, когда Ефимов отвлекся.

Рецидивист отогнал ВАЗ и сжег машину, пытаясь избежать наказания. Однако его нашли, задержали и будут снова судить по статье "Изнасилование".

Как оказалось, транспортное средство, в котором произошло преступление, принадлежало 38-летнему работнику завода "Сельмаш". К нарушению закона последний не причастен. Убытки за поджог ВАЗ россиянин оценил в 200 тысяч рублей.

Как писал OBOZ.UA, в российском селе Абатское, что в Тюменской области, планируют установить памятник зеку из ЧВК "Вагнер" Дмитрию Татьяненко, ликвидированному на войне с Украиной. На фронт оккупант попал из колонии, где отбывал наказание за убийство своего односельчанина, отца троих детей Юрия Антонова.

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