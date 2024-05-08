'Станут целями': в РФ пригрозили Франции ударить по ее войскам, если они зайдут в Украину

В России продолжают истерить из-за того, что во Франции допускают отправку своих войск в Украину. С очередной угрожающей тирадой на этот счет выступила официальная представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она заявила, что французские войска в случае появления на фронте в Украине "станут целями для российских военных". Заявление Захаровой в ходе брифинга цитируют российские пропагандистские СМИ, также она опубликовала ее в своем Telegram-канале.

В этот раз 8 мая Захарова реагировала на "новые воинственные заявления французского руководства", в частности сказанные 2 мая президентом страны Эммануэлем Макроном слова, что если в случае прорыва оккупационными войсками линии фронта Украина обратится к западным партнерам с соответствующей просьбой – вопрос об отправке в Украину западных войск должен быть решен.

"Мы уже не раз комментировали безответственную и провокационную риторику французского лидера. Характерно, что сам Макрон объясняет такую риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность". Вынуждены его разочаровать. Для нас ситуация выглядит более чем определённой. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил", – выдала Захарова.

Представительница власти государства, известного своим наплевательским отношением не только к правам, но и к жизням своего населения, вдруг крайне сильно озаботилась тем, что позиция президента Франции, мол, "вызывает отторжение у подавляющего большинства французских граждан", но "Макрона это, похоже, не смущает".

Не осталось выступление "говорящей головы" российского МИД и без уже привычных выпадов в сторону западных стран, которые небезосновательно опасаются возможного нападения РФ, и без вездесущих и всемогущих "англосаксов", без которых не обходится практически ни один брифинг Захаровой.

"Нас нисколько не удивляют ни манипулирование официальным Парижем стародавним мифом о российской военной угрозе для Франции и всей Европы, ни стремление оправдать многомиллиардные траты на гибридную войну Запада с Россией на Украине. Здесь он не одинок и не оригинален. Сложно понять, откуда эта лёгкость и безрассудность, с которыми политические элиты Франции в угоду англосаксам расстаются с традициями имевшегося в прошлом военного, политического и даже интеллектуального суверенитета", – завершила свою реакцию набором слов Захарова.

Напомним, 2 мая Макрон сделал новое заявление о возможности отправки войск в Украину. По его словам, нельзя исключать никаких действий, учитывая, что страна-агрессор РФ не ставит перед собой никаких рамок.

Французский президент отметил, что Европа потратила уже миллиарды на то, чтобы сдержать российскую агрессию. Поэтому Москве нельзя позволить победить в Украине. Макрон подчеркнул, что победа РФ будет ударом не только по безопасности, но и по авторитету европейских стран.

Это заявление, равно как и намек главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона на то, что Лондон не возражает против использования переданного Украине британского оружия для ударов по территории РФ, практически сразу вызвало "пожар" в Кремле. Так, у Путина отреагировали на заявления Макрона и Кэмерона о войсках в Украине и ударах по России, назвав их "опасными" и пригрозив последствиями для Европы.