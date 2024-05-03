'Опасные слова': у Путина отреагировали на заявления Макрона и Кэмерона о войсках в Украине и ударах по России

В Кремле устроили новую истерику из-за заявлений западных партнеров Украины по поводу российской агрессии. Так, в этот раз руководство РФ возмутилось тем, что в Британии считают возможными удары по территории РФ британским оружием.

До сих пор полыхает в Кремле и из-за позиции президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку французских войск в Украину. С очередным пассажем на сей счет выступил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.

У пресс-секретаря Путина до сих пор не утихает возмущение из-за заявления Макрона о возможной отправке войск в Украину.

"Это заявление очень важное. Оно очень важное и опасное. Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликте вокруг Украины", – заявил Песков, отдельно выделив интонационно, что речь идет о "вовлеченности на земле".

Впрочем, некоторое сужение спектра "красных линий", прочерченных Москвой для Парижа, на Лондон, похоже, не распространилось. В случае с Британией Пескова возмутил тот факт, что Кэмерон допустил возможность использования украинскими воинами британского оружия для атак по объектам на территории РФ.

"Еще одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств – когда это касается Франции, и на более экспертном уровне – когда это касается Великобритании", – выдал спикер Путина.

Он снова взялся обвинять Запад в "прямой эскалации напряженности вокруг украинского конфликта", что якобы несет в себе "угрозу для европейской безопасности".

Закончил Песков избитой мантрой о "продолжении СВО до достижения целей".

"Это (более решительные заявления европейских политиков о войне в Украине. – Ред.) – очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем и продолжаем, и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", – выдал Песков, в очередной раз оставив адресатов заявления в недоумении относительно того, в чем же заключаются эти "поставленные цели".

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал о заявлении Кэмерона о том, что Британия не против, чтобы Украина била британским оружием по территории России. Также во время визита в Украину он пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву – "на столько, сколько потребуется".